شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جنيفر لوبيز تعود للاستوديو ومالوما أول المنتظرين لجديدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة جنيفر لوبيز للعمل من جديد، حيث نشر موقع ديلي ميل صورا من داخل الاستوديوـ حيث تستمع إلى مشروعها الغنائى الجديد، وهي الصور التي نشرتها لوبيز علي حسابها علي إنستجرام وكتبت أن الصيف حل وأنها تطبخ في إشارة لأنها تعمل على مشروع غنائى جديد، ما جعل النجم مالوما يعلق علي الصورة قائلا إنه ينتظر ما تطبخه.

وفى سياق مختلف أعلنت النجمة العالمية جنيفر لوبيز انضمام كلب جديد لعائلتها، حيث أهدت به نجلها الصغير ماكس، و نشرت فيديو له وهو يلهو من الكلب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه "مرحبًا بك فى عائلتنا".

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وكانت انضمت النجمة العالمية جنيفر لوبيز وصديقها اليكس رودريجيز إلى التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها أمريكا عقب مقتل المواطن جورج فلويد ذى الأصول الأفريقية، وأشارت لوبيز إلى أن أبناءها هم من حمسوها للمشاركة وقاموا بصنع اللافتات التى رفعتها فى المظاهرة.

يذكر أن المسيرات قد اندلعت بعد مقتل جورج فلويد ذى الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته، وهناك عدد كبير من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الإحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية.