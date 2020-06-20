شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاته.. أشهر أعمال الفنان الراحل بركات زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أمس الخميس، وفاة الممثل بركات زكي، ‏الذي شارك بأدوار بسيطة في أكثر من 80 عمل فني بين السينما والدراما.‏

ومن أشهر أعماله في الدراما ، مسلسل "مكتوب علي الجبين" بطولة كل من محمود الجندي‎.‎‏ ‏وأولها ‏‎ "‎يوميات مدينة علي النيل‎"‎‏ بطولة دلال عبدالعزيز ومحمود الجندي وتيسير فهمي ‏وعبدالباري الباني وصلاح رشوان، كما قدم للدراما "زهرة وأزواجها الخمسة، "أبوضحكة جنان" ‏لأشرف عبدالباقي عن السيرة الذاتية لإسماعيل يس، بالإضافة إلي مسلسلات " ناصر وأسمهان ‏و"سوق الخضار" .‏

سينمائيا، شارك في فيلم "عنبر والألوان" بطولة حسين فهمي ومعالي زايد، و "اغتيال فاتن ‏توفيق" و"الحب للحب" و"غبي علي الزيرو" و"أستوب" و"البركان" و"الطير الجريح" .‏

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وتُعد أشهر أعمال بركات زكي في مسرحية "عشّ المجانين"، بطولة الفنان الراحل محمد نجم، حيث ‏لعب دور الممرض، بجانب ‏‎ "‎افتح المحضر" و"الناس اتجننت‎"‎‏.‏

وقال الفنان منير مكرم في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الفنان الراحل توفى منذ يوم 14 ‏من شهر يونيو الجارى، وتم دفن الجثمان، ولكن أسرته لم تخطرنا.‏