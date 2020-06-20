شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاته.. أشهر أعمال الفنان الراحل بركات زكى والان مع تفاصيل الخبر
ومن أشهر أعماله في الدراما ، مسلسل "مكتوب علي الجبين" بطولة كل من محمود الجندي. وأولها "يوميات مدينة علي النيل" بطولة دلال عبدالعزيز ومحمود الجندي وتيسير فهمي وعبدالباري الباني وصلاح رشوان، كما قدم للدراما "زهرة وأزواجها الخمسة، "أبوضحكة جنان" لأشرف عبدالباقي عن السيرة الذاتية لإسماعيل يس، بالإضافة إلي مسلسلات " ناصر وأسمهان و"سوق الخضار" .
سينمائيا، شارك في فيلم "عنبر والألوان" بطولة حسين فهمي ومعالي زايد، و "اغتيال فاتن توفيق" و"الحب للحب" و"غبي علي الزيرو" و"أستوب" و"البركان" و"الطير الجريح" .
وتُعد أشهر أعمال بركات زكي في مسرحية "عشّ المجانين"، بطولة الفنان الراحل محمد نجم، حيث لعب دور الممرض، بجانب "افتح المحضر" و"الناس اتجننت".
وقال الفنان منير مكرم في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الفنان الراحل توفى منذ يوم 14 من شهر يونيو الجارى، وتم دفن الجثمان، ولكن أسرته لم تخطرنا.
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