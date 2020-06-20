شكرا لقرائتكم خبر عن بشارب ولحيه وعلى الحان رضا البحراوي.. إيمي سمير غانم في فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ايمي سمير غانم، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو لها وهي متقمصة شخصية رجل في تطبيق تغير الملامح الجديد الذي ضمه موقع الصور انستجرام لقائمته.

ونشرت إيمي مقطع الفيديو الذي تحولت فيه لرجل عبر حسابها الشخصي، وظهرت وهي ترقص على اغنية المطرب الشعبي رضا البحراوي "سمعت كلامكم عني"، وكتبت "أغنيتي المفضلة"، وسرعان ما استقبلت الكثير من التعليقات على مقطع الفيديو خلال دقائق من نشره.

وعلى جانب آخر، عبر الفنان حسن الرداد عن استيائه الشديد، من الأخبار المتداولة عن إنفصاله عن زوجته الفنانة إيمى سمير غانم، حيث تداول رواد السوشيال ميديا خبر انفصالهم خلال الساعات الماضية، مما جعله ينشر تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر" قائلاً: " للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين .. أقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم" .

وبسؤال الرداد، أكد لـ"الخليج 365" أن ما يتداوله البعض عارى تماماً من الصحة، وأن علاقته بزوجته "سمن على عسل"، مشيراً إلى أنه منذ زواجه تحمل الكثير من تلك الشائعات السخيفة وأعتبرها "كلام فارغ"، موضحاً إلى أنه تعود على تلك الشائعات التى لا تأتى بثمارها، قائلاً " أنا مش عارف اللى بيطلع الشائعات دى بيستفاد ايه".

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وكان الفنان حسن الرداد قد أكد، أنه لا يملك أى حساب على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، مشيرا إلى أن هناك أحد الأشخاص الذين ينتحلون شخصيته، حيث قام الرداد بنشر "سكرين" من حساب مزيف باسمه على تيك توك، وعلق عبر حسابه على "فيس بوك"، "الأكونت ده مزيف وأنا ماعنديش أكونت على تيك توك، وغير مسئول عن ما يكتبه هذا الشخص المنتحل"، حيث يتضمن هذا الحساب أكثر من 135 ألف متابع، يعتقد أن هذا الحساب هو الحساب الرسمى لحسن الرداد على تيك توك.