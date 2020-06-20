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شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكلل قصة حب أحمد فلوكس وديالا مكى بالزواج؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفى تعليقات انستجرام نادى سيف فلوكس ديالا بماما، وقال إنه ينتظرها بفارغ الصبر، بينما وعدته بالمجىء فى أقرب وقت ودخل فلوكس وعلق ؛ الواد وابنه، فى اشارة منه بأن الولد وأباه فى انتظار ديالا.
ويسعى فلوكس هذه الأيام لعمل تصريح دخول مصر للمذيعة اللبنانية وابنة الطبيب اللبنانى، حيث تملك طائرة خاصة بحكم تصريحات المقربين من فلوكس.
وعن الزواج أكد المقربون أن فلوكس يرغب فى إعلان الزواج خلال الأيام المقبلة، بمجرد وصول ديالا إلى مصر.
وكان الفنان أحمد فلوكس أثار عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام العديد من التساؤلات بشأن ارتباطه أو دخوله في قصة حب جديدة بطلتها الإعلامية ديالا مكي، حيث نشر صورة واحدة يظهر فيها الثنائي ثم علق عليها بتوجيه رسالة رومانسية لها اكتفى فيها بإيموشن أثارت الكثير من التساؤلات خلال التعليقات التي انهالت على الصورة، حيث تكهن البعض بأن فلوكس ارتبط بديالا، بينما رأى آخرون أنه دخل قصة حب جديدة.
على جانب آخر تعاقد الفنان أحمد فلوكس مؤخراً على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا" من إخراج حسام الجوهرى ومن المقرر البدء فى تصويره بعد شهر ونصف نظرا لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنية حاليا، وتم رصد ميزانية كبيرة للعمل.
ويعتبر "زكريا" هو التعاون الثاني للمخرج حسام الجوهري مع أحمد فلوكس بعد فيلم "شارع 18" الذي عرض منذ حوالى 12 سنة وحقق نجاحا.
آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.
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