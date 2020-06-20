شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكلل قصة حب أحمد فلوكس وديالا مكى بالزواج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

على مدار الأيام الماضية نشأت قصة حب جديدة بين الفنان أحمد فلوكس والمذيعة اللبنانية ديالا مكى، وهى واحدة من مذيعات الفاشون، وعلى علاقة وطيدة بكل مصممى الأزياء بمختلف أنحاء العالم، وهى ابنة دكتور لبنانى شهير.

وفى تعليقات انستجرام نادى سيف فلوكس ديالا بماما، وقال إنه ينتظرها بفارغ الصبر، بينما وعدته بالمجىء فى أقرب وقت ودخل فلوكس وعلق ؛ الواد وابنه، فى اشارة منه بأن الولد وأباه فى انتظار ديالا.

ويسعى فلوكس هذه الأيام لعمل تصريح دخول مصر للمذيعة اللبنانية وابنة الطبيب اللبنانى، حيث تملك طائرة خاصة بحكم تصريحات المقربين من فلوكس.

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وعن الزواج أكد المقربون أن فلوكس يرغب فى إعلان الزواج خلال الأيام المقبلة، بمجرد وصول ديالا إلى مصر.