شكرا لقرائتكم خبر عن تجسيد كريستين ستيوارت دور ديانا يثير الجدل.. فهل ستصمت العائلة المالكة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع Deadline أن نجمة سلسلة أفلام "Twilight" كريستن ستوارت ستجسد الأميرة البريطانية الراحلة فى فيلم جديد، وأنه من المقرر بدأ تصوير الفيلم 2021، وأثير الجدل حول إمكانية تجسيد كريستين شخصية الأميرة، حيث انتشرت التعليقات على تويتر وقال أحدهم: "ما الخطأ الذى يُمكن أن يحدث؟"، وانتقد آخر: "ألم يكن بإمكانكم العثور على مُمثلة إنجليزية؟".





واستمرت التعليقات السلبية تلاحق هذا الإعلان، فكتب أحدهم: "يوجد العديد من الممثلات الإنجليزيات اللاتى سيكن أفضل لهذا الدور، لقد كانت الأميرة ديانا راقية، أما كريستين فلا، لا بل إنهما لا تشبهان بعضهما"، وخرج مخرج الفيلم بابلو لارين عن صمته، ودافع عن قراره باختيار الممثلة الأمريكية لهذا الدور، فقال لموقع Deadline: "كريستين واحدة من أعظم الممثلات اليوم"، وأضاف: "يمكن أن تكون كريستين أشياء كثيرة، ويمكن أن تكون غامضة للغاية وهشة للغاية وقوية جدًا أيضًا فى نهاية المطاف، وهو ما نحتاجه".

وأشار "إن تركيبة هذه العناصر جعلنتى أفكر بها، من الجميل جدا رؤية الطريقة التى استجابت بها للنصوص وكيف تتعامل مع الشخصية أعتقد أنها ستقوم بشىء مذهل ومثير للاهتمام فى نفس الوقت".

لكن الجدل لم ينتهى على توتير، بل هناك أخبار تزعم أن هناك قضية أخرى يمكن أن تثار، حيث يروى الفيلم قصة انفصال الأميرة عن الامير تشارليز، وهو ولي العهد الملكى وعلي قيد الحياة، فهل سيوافق هو والعائلة والملكة اليزابيث أم سيكون هناك خلاف؟ خاصة أن العائلة متهمة حتى هذه اللحظة أنها سبب انقلاب سيارة ديانا والتى أدت لوفاتها.

ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا في يوم من الأيام، وهي الفترة التي التف العالم كله حول الجدل المثار عن الاميرة الجميلة.

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وقال مخرج العمل لاراين في تصريحات للموقع إنه عندما تقرر شخصية ألا تكون ملكة، وتقول إنها من الأفضل أن تكون نفسها، فهذا قرار كبير جدا، هذا مثل قصة خرافية ولكنها واقعة وحدثت بالفعل".

وسيحمل الفيلم اسم "Spencer"، وهو اسم عائلة للأميرة ديانا، وجاري اختيار النجم الذى سيقوم بدورالأمير تشارلز والذى يعتبر اختيار صعب حيث ان الامير مازال علي قيد الحياة .

يذكر أن الأميرة ديانا فارقت الأمير تشارلز في عام 1992، وتطلقت منه بعد 4 سنوات من ذلك في خطوة غير مسبوقة للعائلة المالكة البريطانية. وتوفيت ديانا عام 1997 في باريس في حادث مروري، وكان عمرها 36 سنة.