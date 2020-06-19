وصلة غزل بين أحمد فلوكس والمذيعة ديالا مكي: واحدة قمر دخلت حياتي

الجمعة 19 يونيو 2020

صورة أرشيفية

منذ انفصال الفنان أحمد فلوكس، عن زوجته الفنانة هنا شيحة، وهو يتعرض لكثير من الشائعات والأقاويل بشأن علاقاته العاطفية وارتباطه المستقبلي، وحقيقة عودته لطليقته والدة نجله الوحيد، حتى حسم "فلوكس" هذا الأمر، بنشر صورة حبيبته الجديدة، موجهًا لها عبارات الغزل والحب.



ونشر "فلوكس"، عبر حسابه على انستجرام، صورة تجمعه مع إحدى الفتيات، تدعى ديالا مكي، التي قررت أن تمازحه بدورها بقولها "مين هيدي" ليرد عليها "فلوكس"، قائلًا: "واحدة قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة".

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وردت "ديالا"، قائلة: يا ربي شو بتعرف تحكي حلو.

وانهالت تعليقات المتابعين، على الصورة، لتهنئتهما، والدعاء لهما بالسعادة والفرح.

وبحسب مصادر فإن الفنان أحمد فلوكس، ارتبط عاطفيًا منذ فترة بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، التي تعمل مذيعة بتلفزيون دبي، ولكن حالت ظروف وتداعيات فيروس كورونا، من إعلان ارتباطهما الرسمي حتى الآن، وتحديد موعد الزفاف، لتواجد كل منهما في بلد.

على صعيد آخر تعاقدت شركة "هالك ستوديوز" مع أحمد فلوكس، على بطولة مسلسل "زكريا"، كما تعاقدت أيضا مع المخرج حسام الجوهري لإخراج العمل على أن يتم التصوير خلال شهر ونصف من الآن بعد انتهاء المخرج من تصوير مسلسل "الكهف".

وأشار أحمد فلوكس في منشور له على إنستجرام، إلى أن الشركة رصدت ميزانية تبلغ 45 مليون جنيه للمسلسل المرتقب.