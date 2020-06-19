طبيب سعاد حسني يكشف أسرار الزواج العرفي والوصية الأخيرة

منذ 19 عاما تقريبا فوجئ العالم العربي بخبر رحيل سندريلا الشاشة العربية الفنانة سعاد حسني في ظروف غامضة، بين حكايات الانتحار ومؤامرات الاغتيال وترجيحات حادث السقوط غير العمدي.



الدكتور عصام عبد الصمد، وهو طبيب مصري متخصص بالتخدير وعلاج الأورام، كشف الكثير من أسرار حياة سعاد حسني، خاصة كواليس الرحيل قبل وفاتها في 21 يونيو 2001.

وأكد عبدالصمد أنه كان على علاقة وطيدة بالفنانة المصرية، حتى أنها كانت تقضي العطلة الأسبوعية مع أسرته وزوجته وأبنائه، مما أتاح لهما تبادل الحديث، فكشفت له الكثير من أسرارها، على حد قوله.





وأضاف، في مقابلة مع برنامج "آخر الأسبوع" على الفضائية المصرية "صدى البلد"، أن سعاد حسني كشفت له عن سر زواجها من الفنان عبد الحليم حافظ.

وكشف الدكتور عصام عبدالصمد أن سعاد حسني أخبرته بأن الزواج كان عرفيا، بناء على شرط من عبد الحليم حافظ عرفي، الذي كان يخشى تراجع شعبيته بين المعجبين إذا ما عرفوا أنه قد تزوج، للحفاظ على صورته كفتى أحلا كل الفتيات آنذاك.

وكانت هذه أول زيجة لسعاد حسني من زيجاتها الخمس، واستمرت فترة زواجها من عبدالحليم حافظ من 1960 إلى 1965، بحسب الكثير من المقربين منهما.





وقال طبيب السندريلا إنها أبلغته بوصيتها الأخيرة، وطلبت منه تنفيذها إذا ما أصابها سوء. وأوضح أن الوصية تضمنت تعهده بعدم نشر أي صور تخص فترة مكوثها في العاصمة البريطانية لندن، حفاظا على صورتها المعروفة لدى المشاهدين، خاصة أن شكلها ومظهرها كان قد تغير كثيرا بسبب الوزن الزائد والتقدم في العمر.



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ولفت إلى أنها سافرت إلى لندن لإجراء عملية زراعة أسنان بالكامل، مع إنقاص وزنها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أنفقت على علاجها أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني.

وأضاف عبد الصمد أن سعاد حسني أوصته أيضا بأن يحرص على زيارة قبرها في كل مرة يزور فيها مصر.





واستبعد الطبيب المصري فرضية انتحار سعاد حسني، مؤكدا أنها كانت تنوي العودة إلى مصر في شهر أغسطس، لكنها توفيت في يونيو، وكانت قد خططت للسفر إلى مدينة شرم الشيخ على أن تنتظرها سامية جاهين، أخت الشاعر والصحفي والفنان الراحل صلاح جاهين، وتجلس في شقته التي اشتراها في مدينة نصر.

وأوضح أنها كانت بصدد الاستعداد للعودة إلى العمل الفني، حتى أنها تلقت 3 سيناريوهات لتختار أحدهم لتمثيله عندما تصل إلى مصر، وكان من بينها المشاركة في فيلم كارتون، كان سيلعب دور البطولة فيه الفنان المصري العالمي عمر الشريف.





وقال الدكتور عصام عبدالصمد إن الفنانة المصرية توفيت في الساعة 9 مساء و20 دقيقة بعد سقوطها من الطابق السادس من الشقة التي تقطنها في لندن، بعد نحو 4 سنوات عاشتها في بريطانيا.

ولدت سعاد حسني في القاهرة في 26 يناير 1943، واكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي الذي أشركها في مسرحيته هاملت لشكسبير ثم ضمها المخرج هنري بركات لدور البطولة في فيلمه "حسن ونعيمة" عام 1959.

وقدمت بعد ذلك الكثير من الأفلام خلال فترة عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، ومن أشهرها: "صغيرة على الحب"، "الزوجة الثانية"، "القاهرة 30"، "خلي بالك من زوزو" وغيرها، ووصل رصيدها السينمائي 91 فيلمًا.



