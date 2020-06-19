أفضل 7 مسلسلات.. أبرزها "الرقصة الأخيرة" و"العظيمة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذ العديد من الناس الأعمال الدرامية والتلفزيونية ملجأ للهروب من سيل الأخبار السيئة التي لا تتوقف منذ تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

فيلم بميزانية "صفر دولار" يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

ومع زيادة الطلب على الأعمال التلفزيونية خلال فترة العزل المنزلي، كان من الطبيعي مضاعفة إنتاج المسلسلات لعام 2020، لكن الجائحة عطّلت كاميرات التصوير في العديد من البلدان.

ورصد موقع "إسكواير" البريطاني أفضل المسلسلات التي صدرت في 2020 حتى الآن.

1. The Great (العظيمة)





مسلسل تاريخي درامي يُعرَض على شبكة HBO، من بطولة إيل فانينج وهيلين ميرين ويتكون من 10 حلقات.

ويتناول حياة الحاكمة الروسية العظيمة كاثرين، التي تركت موطنها لتتزوج الإمبراطور الروسي بيتر الثالث.

2. The Last Dance (الرقصة الأخيرة)





مسلسل وثائقي رياضي، يتكون من 10 حلقات، ويتناول فترة لعب أسطورة السلة مايكل جوردن مع فريق "شيكاجو بولز"، وتضحياته المريرة في سبيل الوصول إلى أحلامه.

3. Upload (التحميل)





مسلسل خيالي علمي رومانسي كوميدي من إنتاج "أمازون"، يتناول رحيل شاب في حادث سيارة مثير للريبة، وقيام حبيبته الثرية بتحميل عقله وعواطفه إلكترونياً عبر أدوات تكنولوجية خاصة.

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يركز المسلسل على التفاعل المعقّد للبشر ونظرتهم إلى الأخلاق، ويعد من أكثر مسلسلات العام شعبية.

4. Mrs. America (السيدة أمريكا)





مسلسل درامي من بطولة كيت بلانشيت، ويركِّز على حركة النساء للحصول على حقوق متساوية في فترة السبعينيات.

5. Tiger King (ملك النمر)





عمل وثائقي لعملاق البث التدفقي "نتفليكس"، ويتناول حياة مربي الحيوانات المفترسة جوزيف مالدونادو باساج، الشهير بـ"جو إكزوتيك"، واحتياله لقتل الناشطة بحقوق الحيوان كارول باسكن.

6. Devs





يتناول المسلسل تورط "ليلي" المهندسة بمجال الحوسبة الكمية في مؤامرة تجسس بعد اختفاء صديقها سيرحي، حيث تجد نفسها في مواجهة تغييرات غير مسبوقة.

7. The Good Place (المكان الجيّد)

تمكَّن صناع المسلسل الكوميدي "المكان الجيّد" من تقديم تتمة ممتازة للمسلسل الجماهيري الذي امتد لـ4 مواسم، هذا العام.

في 4 حلقات فقط، رسم صناعه نهاية حبكة المسلسل الذي يدور في إطار خيالي حول مجموعة بشر يحاسبون على أعمالهم الدنيوية إذا كانوا يستحقون الجنة أم النار.