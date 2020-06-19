- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مع يوسف شاهين.. خالد النبوي يستعيد ذكرياته مع فيلمي المهاجر والمصير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان خالد النبوي ذكرياته مع فيلمي المهاجر والمصير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر عددا من الصور على صفحته الشخصية لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيه وجمهوره.
ونشر الفنان خالد النبوي عددا من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا من فيلمي المهاجر والمصير، من بينها صورة للفنان خالد النبوي برفقة المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، معلقا على الصور قائلا :"المهاجر والنصير الآن على نتفليكس".
خالد النبوي مع يوسف شاهين
وفيلم المصير من انتاج عام 1997م، والفيلم بطولة نور الشريف وليلى علوي وحمود حميدة وصفية العمري ومحمد منير وخالد النبوي، ومن إخراج يوسف شاهين، حيث تدور أحداثه في القرن الثاني عشر الميلادي في الأندلس، وخلال فترة حكم الخليفة (أبو جعفر المنصور)، يصير الفيلسوف (ابن رشد) في معترك النيران مع السلطة السياسية ممثلة في الخليفة الذي كان صديقًا له في الماضي وصار يكن له مشاعر العداء، ومع السلطة الدينية المتطرفة التي تنجح في تجنيد ابن المنصور اﻷصغر بين صفوفها.
الفنان خالد النبوي
أما فيلم المهاجر انتاج عام 1994م، وتدور قصته في صحراء على حدود مصر في زمن سحيق، يثير رام حقد أخوته لحب أبيه له، حيث يلقى به أخوته في بئر ولكن يتم إنقاذه ويرحل إلى مصر لتعلم الزراعة فيبزغ نجمه ويأتى إليه أخوته طالبين المعونة دون أن يعرفوه، والفيلم بطولة يسرا ومحمود حميدة وخالد النبوي وأحمد بدير وصفية العمري وميشيل بيكولي.
خالد النبوي مع يوسف شاهين
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة مع يوسف شاهين.. خالد النبوي يستعيد ذكرياته مع فيلمي المهاجر والمصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.