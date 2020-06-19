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سر أزمات داليا البحيرى مع الصحافة وصور سمية بتقوى المناعة "مع صحصاح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الزميل عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، منها رد فعل الفنانة داليا البحيرى على صحفيين الفن، عندنا أعلنت عن إصابة زوجها بفيروس ، وسر خلافاتها المستمرة مع الصحافة الفنية. 

 

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وتتناول الحلقة أيضا  الفنان شريف منير ومبالغته الشديدة بعد إنتقاد متابعيه لصور بناته على موقع تبادل الصور إنستجرام، وتكشف الحلقة أيضا كواليس الصور الجديدة التى خضعت لها النجمة سمية الخشاب من أجل تقوية مناعتها، كما تتطرق الحلقة للعقد النفسية التى أصابت الفنان خالد الصاوى بعد مشاركته فى مسلسل "ليالينا 80".

 

برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير يونس، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.

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