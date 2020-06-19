شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جيهان خليل تكشف كواليس أحلى لحظة غيرت مسار حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة جيهان خليل، أنا قاعدة في البيت بقالى 3 أو 4 شهور وبطلت أعد ومنزلتش غير 4 مرات تقريبا في الحاجات المهمة وقلت اشاركم النهاردة بفيديو لأنى زهقانة وأنتوا أكيد زهقانين وهاحكى ليكوا عن أحلى لحظة في حياتى لأنى لم أحكيها من قبل.

وتابعت، افتكرت أحلى لحظة في حياتى اللى غيرت مسار حياتى كلها، وهى اللحظة اللى صحبتى قالتلى تعالى نروح برنامج مواهب واهو ناخدها تجربة وخلاص، وروحت بالفعل ومكنش عندى أي أمل إنى أفوز لأنى معنديش حد في المجال الفني ولا ليا واسطة، غير انى كائن مش اجتماعى ومش بعرف أعمل علاقات ومعرفش أكون منافقة أو أجامل، فقلت هاروح اطلع على المسرح وأمشى بعد ما أقنعتنى صحبتى طبعا.

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وأضافت، دورى جه على المسرح الساعة 3 الفجر رغم اننا موجودين من الساعة 8 الصبح بسبب وجود ناس كتير جدا، وفاجأة وأنا واقفة فىا لكواليس وبستعد لدخول المسرح، في واحد قالى ان الولد اللى كان هيعمل الدور معايا مشى، ومبقتش عارفة أعمل ايه، والراجل دفعنى على المسرح وبقى نفسى الأرض تنشف وتبلعنى بسبب الجمهور الموجود، ولكن ربنا أنقذنى وألهمنى بمشهد عملته في المعهد وكنت حافظة منه شوية والحمد لله عدت على خير وقتها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة جيهان خليل في رمضان قبل الماضى من خلال مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.