شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمري تستعيد ذكرياتها مع فيلم "المصير".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادة الفنانة صفية العمري ذكرياتها مع فيلم "المصير" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث شاركت نشرت عددا من الصور خلال مشاركتها في الفيلم، نالت إعجاب عدد من المتابعين.

ونشرت الفنانة صفية العمري صورها من فيلم "المصير" برفقة الفنان الراحل نور الشريف والمخرج الراحل يوسف شاهين، والفنان خالد النبوي، معلقة عليها قائلة :" فيلم المصير للمخرج العالمي يوسف شاهين، متاح الآن على نتفلكس، نور الشريف، ليلي علوي، خالد النبوي محمود حميدة، محمد منير، يوسف شاهين، صفية العمري".



صفية العمري في فيلم المصير

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وفيلم المصير من انتاج عام 1997م، والفيلم بطولة نور الشريف وليلى علوي وحمود حميدة وصفية العمري ومحمد منير وخالد النبوي، ومن إخراج يوسف شاهين، حيث تدور أحداثه في القرن الثاني عشر الميلادي في الأندلس، وخلال فترة حكم الخليفة (أبو جعفر المنصور)، يصير الفيلسوف (ابن رشد) في معترك النيران مع السلطة السياسية ممثلة في الخليفة الذي كان صديقًا له في الماضي وصار يكن له مشاعر العداء، ومع السلطة الدينية المتطرفة التي تنجح في تجنيد ابن المنصور اﻷصغر بين صفوفها.

وفي وقت سابق، انتهت المخرجة روجينا بسالي من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا " الذي كتبت قصته وتخرجه ويقومك ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمري والنجم القدير محمود قابيل وقد صمم الأفيش أحمد المصري وشارك في كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكورأسامة الشناوي وصوت بسام فرحات ومسلم الحسيني ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادي ثروت ومونتاج مها رشدي وموسيقى راجح داود.



صفية العمري في فيلم المصير

الفيلم تجسد من خلاله الفنانة صفية العمري شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابط وهو الشخصية التى يجسدها النجم محمود قابيل، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول فماذا سيحدث هذا ما سيكشفه الفيلم.



صفية العمري في فيلم المصير (3)