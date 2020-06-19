شكرا لقرائتكم خبر عن واثق في ربنا.. رامز أمير يوعد جمهوره بتغيير الأكشن في الوطن العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد الفنان الشاب رامز أمير، جمهوره بأنه سيغير مفهوم الأكشن في الوطن العرب، مشيرا إلى أن الثقة التي يتحدث بها بسبب ثقته في الله عز وجل، مضيفا :" مبعملش حاجة فى حياتى غير أني بجتهد ولكل مجتهد نصيب".

وشارك الفنان رامز أمير متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بصورة له، معلقا عليها :"البوست ده ليا وليكم نقراه مع بعض في المستقبل عشان سبب فى دماغى هقولكم عليه ساعتها.. إن شاء الله لو ربنا فضل مدينى الصحة، بوعد نفسى وبوعدكم أني هغير مفهوم الأكشن فى الوطن العربى، هرفع السقف ومحدش هيعرف ينزله تانى".

وأضاف :"عارفين ليه واثق أوى كده، عشان أنا واثق فى ربنا فوق متتخيلوا لأنى مبعملش حاجة فى حياتى غير أنى بجتهد ولكل مجتهد نصيب، عشان بجد معنديش مشكلة أموت وأنا بعمل الحاجة اللى بحبها.. خليكوا فاكرين الكلام ده كويس".

وفي وقت سابق، حرص الفنان رامز أمير على طمأنة جمهوره ومحبيه علي حالته حالياً، وذلك بعدما خضع لعملية جراحية ثانية في ساقه، مؤخراً بعد إصابته خلال ممارسته رياضة الـ"parkour"..

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رامز أمير نشر مقطع فيديو لطفل يمارس الرياضة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا : " تخيلوا لو كل الناس بيحبوا بعض كده .. تخيلوا لو كل الناس بيقفوا جنب بعض بدل مايحاربوا بعض، .. عاوز أشركم من قلبى على تشجيعكم ودعواتكم، اطمنوا أنا دلوقتى أحسن كتير الحمد لله، ربنا يخليكوا ليا يا أطيب جمهور".