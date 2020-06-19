شكرا لقرائتكم خبر عن الرجالة الحلوة.. سعد الصغير يستعيد ذكرياته مع محمد رمضان ومحمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان سعد الصغير متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جديدة له برفقة محمد رمضان ومحمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز وعمر مصطفى متولى، لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين.

وظهر في الصورة الفنان سعد الصغير برفقة نجوم الفن محمد رمضان ومحمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز وعمر مصطفى متولى، معلقا عليها قائلا :" الرجالة الحلوة والأيام الجميلة.. أخواتي المحترمين".

وفي وقت سابق، استعاد الفنان سعد الصغير ذكرياته مع بعض نجوم الفن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعه مع عدد من المشاهير من بينهم الفنان محمود ياسين والنجم محمد سعد.

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وعلق الفنان سعد الصغير على الصورة التي نشرها عبر "إنستجرام"، قائلاً: "الأيام الجميلة، والناس المحترمين بجد، أيام ما كان والله الناس كلها بتحب بعض بجد وكلو واحد، يارب أكرمنا جميعا في اللي جاي واغفرلنا إن شاء الله.. إللي جاي أحسن".

وفي وقت السابق، وجه الفنان سعد الصغير رسالة تفاؤلية إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ناشرًا صورة له خلال إحياء إحدى الحفلات، قائلاً: "بإذن الله اللي جاي أحسن".

ونشر الفنان سعد الصغير صورة له خلال إحيائه إحدى الحفلات عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" معلقا عليها: "بإذن الله اللي جاي أحسن".