شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هبة طوجي تعيش حالة رومانسية في أغنية "روح يا قمر"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة اللبنانية هبة طوجي أجدد أعمالها الغنائية "روح يا قمر"، بشكل فيديو كليب مصور.وتعيش طوجي حالة رومانسية ‏عبر الأغنية التي تنتمى إلى موسيقى الأكوستيك بتجسيد الآلات الخشبية مع لمسات عزف الكمان والبيانو مع الاستغناء عن الآلات ‏والموسيقى الإلكترونيك. ‏

ومن جانبها أعربت هبة طوجي عن حماسها لتقديم فكرة موسيقية مختلفة عن المعتاد خلال الأغنية تتسم بطابع الأكوستيك، بالاتكال ‏على رباعي الوتريات والبيانو، قائلة: "الأغنية عاطفية وهادئة جدا وتجسد الأحاسيس الدافئة في الحب، وهي أول مفاجأة من ثلاثة ‏أغنيات تظهر تباعا بنفس النمط الموسيقي الهادئ خلال الفترة المقبلة".‏

وتولى الموسيقار أسامة الرحباني مهمة التوزيع الموسيقي للأغنية، واختار يزن الهجري - موسيقي سوري مستقر بأمريكا - ليقوم ‏بتلحين الأغنية التي كتبها غدي الرحباني، بينما وضعت هبة فكرة وتصور الكليب الذي أخرجه نادر موصلي، وتنشغل حاليا بوضع ‏لمساتها الأخيرة على أغنيتين جديدتين ستظهران للنور بشكل مصور قريباً. ‏

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ومن ناحية أخرى، خاضت هبة طوجي أولى تجاربها في عالم الدراما التلفزيونية بمشاركتها في السباق الرمضاني عبر بطولة مسلسل ‏‏"هوس" برفقة الفنان عابد فهد، وقدمت دورين مختلفين لشخصيتي "راما ولانا"، في مسلسل مغاير عن الدراما الرمضانية مكون من ‏‏11 حلقة فقط، كما قدمت خلاله أغنية التتر، بينما وضع أسامة الرحباني موسيقاه التصويرية، والمسلسل من إخراج المخرج ‏الأردني محمد لطفي وتأليف نادية الأحمر.‏

وقدمت طوجى شخصية "إزميرالدا" في أشهر المسرحيات "أحدب نوتردام"، وصالت وجالت مع العرض المسرحي على مدار أربع ‏سنوات في كل أنحاء العالم، بين روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وكندا وبلجيكا وسويسرا وتايوان وتركيا، وقدمت العام الماضي ‏أكثر من 180 ليلة عرض حول العالم منها 69 ليلة في الصين وحدها، كما تسعى لتقديمها قريبا في برودواي بالولايات المتحدة ‏الأمريكية، ولكن تم إرجاء العديد من العروض العالمية نظرا لتفشي وباء كورونا.‏