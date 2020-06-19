في يوم ميلاده.. أحمد مكي يوجه رسالة للجمهور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان أحمد مكي، على التهاني التي تلقاها من جمهوره، بمناسبة عيد ميلاده الموافق اليوم 19 يونيو.

وشارك "مكي"، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مشهدًا له من فيلم "طير إنت"، معلقًا: "شكرًا لكل الناس اللي افتكرت عيد ميلادي وبعتولي، الله يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني، كل سنة وانتم طيبين".

ويحتفل الفنان أحمد مكي اليوم الجمعة، الموافق 19 يونيو، بعيد ميلاده الـ42، وقدم "مكي"، عددًا من الأفلام التي صنعت نجوميته منها: "إتش دبور، طير إنت، لا تراجع ولا استسلام، سيما على بابا، سمير أبو النيل"، كما قدم عدد من الأعمال الدرامية، منها: "الكبير"، بخمسة أجزاء، ومسلسل "خلصانة بشياكة".