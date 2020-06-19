بصور من "خلصانة بشياكة".. "أوس أوس" يهنئ أحمد مكي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



حرص الفنان محمد أسامة أوس أوس، على تهنئة الفنان أحمد مكي، بعيد ميلاده الـ42 الموافق اليوم 19 يونيو، من خلال نشر صور تجمعهما من مسلسل "خلصانة بشياكة".



وعلق أوس أوس على الصور قائلًا: "كل سنة وإنت طيب وبخير يا كبير وعقبال يارب مليون سنة وواحشتنا أوي بقى".



ويحتفل الفنان أحمد مكي اليوم الجمعة، الموافق 19 يونيو، بعيد ميلاده الـ42، وقدم "مكي"، عددًا من الأفلام التي صنعت نجوميته منها: "إتش دبور، طير إنت، لا تراجع ولا استسلام، سيما على بابا، سمير أبو النيل"، كما قدم عدد من الأعمال الدرامية، منها: "الكبير"، بخمسة أجزاء، ومسلسل "خلصانة بشياكة".