محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
كشف الفنان محمد رمضان، عن تصدره قائمة الفنانين الأكثر مشاهدة خلال الإحصائية التي أجراها موقع "جوائز الموسيقى العالمية"- world music awards، عبر "يوتيوب".
وعلق "رمضان"، تصدره القائمة قائلًا: "الحمد لله رقم واحد في إحصائية ميوزيك أوورد العالمية للفنانين العرب، ما هي إلا بداية والله الموفق والمستعان".
وبحسب الإحصائية التي نشرتها صفحة الجائزة العالمية الشهيرة، فجاء رمضان في المركز الأول، وفي المركز الثاني جاء سعد لمجرد، ومن ثم تامر حسني، اللبنانية نانسي عجرم في المركز الرابع، وفي المركز الخامس أصالة نصري، ليأتي في المركز السادس عمرو دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر متفوقًا على عمرو دياب وتامر حسني.. محمد رمضان "نمبر 1" بشهادة "ميوزيك أوورد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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