فيديو| بعد حذفه صور العلم وفيديوهات تأييد الدولة.. شريف منير يوجه رسالة تهديد لـ"الحرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان شريف منير فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، يوجه من خلال رسائل تهديد لمن وصفه بـ"الحرامي"، متهما إياه بحذف صورة بناته، وصورة تهنئة محمد صلاح، وفيديوهات تأييده للجيش والدولة المصرية، وغيرها من الأشياء التي تزعجهم.

وقال منير، في الفيديو: "أظن الكادر مظبوط، والعلم اللي تاعب ناس واضح، العلم هيفضل معايا، لحد ما اتلف بيه وانزل قبري، العلم ده ف بيتي وأنا حر، واللي عاوز يتريق يتريق".

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وأضاف: "في حرامية دخلوا بيتي أو بمعنى أصح صفحة إنستجرام، وسرقوا أو شالوا صورتي وأنا ماسك العلم، وصورتي مع تي شيرت محمد صلاح، وصورة بناتي، اللي حصل دعم ليا كبير بسببها، وفيديوهات دعم جيش مصر، والدولة، وفيديوهات مع بناتي في المطبخ".

وتابع: "قليل الأدب هيتجازى، مباحث الإنترنت خليكم حواليا، في ناس قليلة الأدب وبتقول كلام في منتهى السفالة، هفضل موجود والعلم هيفضل موجود، اللي مش عاجبه يخرج من صفحتي، أنا مش لوحدي، وماكنتش متخيل الناس تحبني كده، وأنا لا استسلم".

يذكر أن حملة كبيرة وقعت ضد الفنان شريف منير بعد نشر صورة لابنتيه الصغيرتين، ما دفعه لحذفها ثم إعادة نشرها، وإعلانه تحرير بلاغات ضد من أساء لابنتيه، وتضامن الكثير من النجوم مع شريف منير.