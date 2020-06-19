محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
نشر الفنان محمود حميدة، صورًا له خلال زيارته لمنزل الفنانة سمية الألفي، صباح اليوم الجمعة.
وعبر حسابه بـ"إنستجرام"، ظهر "حميدة" في الصور رفقة سمية الألفي وابنيها أحمد وعمر، وعلق: "ربنا ما يحرمني هذا اللقاء طول ما أنا عايش أيتها الأم العظيمة".
وشارك محمود حميدة في الموسم الرمضاني المنقضي، بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركه البطولة خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي.
من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، أمام هيفاء وهبي، عباس أبوالحسن، ولم يقرر حتى الآن موعد طرح الفيلم نظرًا لظروف أزمة فيروس "كورونا المستجد"، والتي أدت لغلق دور العرض السينمائية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. محمود حميدة يزور سمية الألفي بمنزلها: ربنا ما يحرمني من هذا اللقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.