صور.. محمود حميدة يزور سمية الألفي بمنزلها: ربنا ما يحرمني من هذا اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان محمود حميدة، صورًا له خلال زيارته لمنزل الفنانة سمية الألفي، صباح اليوم الجمعة.

وعبر حسابه بـ"إنستجرام"، ظهر "حميدة" في الصور رفقة سمية الألفي وابنيها أحمد وعمر، وعلق: "ربنا ما يحرمني هذا اللقاء طول ما أنا عايش أيتها الأم العظيمة".

وشارك محمود حميدة في الموسم الرمضاني المنقضي، بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركه البطولة خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي.

من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، أمام هيفاء وهبي، عباس أبوالحسن، ولم يقرر حتى الآن موعد طرح الفيلم نظرًا لظروف أزمة فيروس "كورونا المستجد"، والتي أدت لغلق دور العرض السينمائية.