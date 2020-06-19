بعد "سعاد".. "ستاشر" فيلم مصري جديد في مسابقة كان للأفلام القصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي الفيلم المصري "ستاشر - I am afraid to forget your face" للمخرج سامح علاء ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كان للأفلام القصيرة، ليكون أول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة في تاريخ المسابقة.

الفيلم من إنتاج فيج ليف ستوديوز، وقام بإنتاجه محمد تيمور بالتعاون مع المنتج مارك لطفي، وشارك في الإنتاج أحمد زيان ومهاب شهاب، بالإضافة للمنتج الفرنسي مارتن جيروم.

ويقول المنتج مارك لطفي، في بيان له، إن سامح علاء يعتمد في فيلمه هذا على تكثيف الدراما في الصورة، ومن خلال تكويناته حكى قصة مركبة بتلقائية وبساطة.

Advertisements

وأضاف: "وأظن أنه سيكون من أهم المخرجين في مصر قريبا، وهو ما حمسه للمشاركة في إنتاج الفيلم".

وجدير بالذكر أن فيج ليف ستوديوز يمثل مصر في فعاليات "كان" المختلفة بفيلمين هما ستاشر في مسابقة الأفلام القصيرة، وسعاد الذي يشارك في الاختيارات الرسمية لكان للمخرجة آيتن أمين، والذي ينتجه كل من سامح عواض ودرة بوشوشة ومارك لطفي ومحمد حفظي.

يذكر أن دورة كان الـ73، تم إلغاؤها، بسبب فيروس كورونا، حيث كان من المقرر أن تنطلق يوم 22 يونيو الجاري.