بعد تحذير "الطباخ".. روتانا تحذف برومو "قلبي ارتاح" للشرنوبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
حذفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات البرومو الدعائي لأغنية "يا قلبي ارتاح" لمحمد الشرنوبي، بعد الإعلان عنها، عبر حسابها بموقع إنستجرام.
وجاء قرار حذف البرومو وعدم طرحها، بعد تحذير المنتجة سارة الطباخ، التي تتولى أعمال الفنان محمد الشرنوبي، حيث أن التعاقد تم دون علم شركتها، المسؤولة عن كل أعمال الأخير، وبالمخالفة لقرار الصلح الذي تم في مارس الماضي، بغرفة صناعة السينما.
وقد أصدرت سارة، بيانًا صحفيًا حذرت فيه جميع شركات الإنتاج بعدم التعامل مع الشرنوبي إلا من خلالها.
وكان الشرنوبي قد أعلن عن طرح الأغنية التي قدمها لزوجته راندا رياض، خلال عقد قرانهما، الذي تم قبل أيام.
وكان من المقرر أن تطرح الأغنية عبر أحد التطبيقات غدًا السبت.
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