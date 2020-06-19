بعد مباركة ريهام سعيد وتعليق ابنه.. هل يعيش أحمد فلوكس قصة حب مع ديالا مكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

شواهد كثيرة توضح أن الفنان أحمد فلوكس يعيش قصة حب جديدة.

فبعد أن نشر فلوكس صورة مجمعة له والإعلامية ديالا مكي، لترد عليه وتسأله في أحد التعليقات: "مين هيدي"، فيعلق: "واحدة قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة"، لتنتشر الأوقايل حول ارتباطهما.

لتقوم بعدها الإعلامية ريهام سعيد، بنشر صورة لهما، وتهنئهما على الارتباط.

فيما علق سيف، ابن أحمد فلوكس، على الصورة: "أنا أحبك يا ديالا، وأحب ماما أيضا"، فردت عليه: "حبيبي، أحبك وأحب والدتك".

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ليرد سيف قائلا: "لا نستطيع الانتظار لرؤيتك"، لتقول له: "سأحضر قريبا".

ليتدخل فلوكس معلقا: "الراجل وابنه".

وديالا مكي هي إعلامية لبنانية في مجال الأزياء والموضة، وتعمل في تليفزيون دبي، وتعيش في الإمارات، وهي حاصلة على بكالوريوس الآداب والإعلام.

ولديها الكثير من اللقاءات مع نجوم هوليوود ومصممي الأزياء، ويتابع حسابها حوالي 526 ألف متابع.