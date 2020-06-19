رامز أمير : "هغير مفهوم الأكشن في الوطن العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قال الفنان رامز أمير، إنه يراهن بقوة على نفسه في تغيير مفهوم الأكشن في الوطن العربي.

ونشر رامز، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق :" البوست ده ليا وليكم، نقراه مع بعض في المستقبل عشان سبب في دماغي، هقولكم عليه ساعتها".

Advertisements

وتابع:" إن شاء الله، لو ربنا فضل مديني الصحة، بوعد نفسي وبوعدكم إني هغير مفهوم الأكشن في الوطن العربي، هرفع السقف، ومحدش هيعرف ينزله تاني".

وأضاف : "عارفين ليه واثق أوي كده، عشان أنا واثق في ربنا فوق متتخيلوا، لأني مبعملش حاجة في حياتي غير إني بجتهد، ولكل مجتهد نصيب، عشان بجد معنديش مشكلة أموت وانا بعمل الحاجة اللي بحبها.. خليكوا فاكرين الكلام ده كويس.. واللي خايف يروح ".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان رامز أمير مشاركته كضيف شرف في مسلسل"الإختيار" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.وكشف رامز، مؤخرًا عن تعرضه لإصابة كبيرة في قدمه خلال تدريباته على الباركور.