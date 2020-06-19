الفنانة رجاء الجداوى تتصدر جوجل بعد استقرار حالتها الصحية

تصدرت الفنانة رجاء الجداوى، محركات البحث العالمية جوجل، بعد أن أعلنت نجلتها أميرة مختار، استقرار حالة والدتها الصحية المحجوزة بمستشفى العزل فى الإسماعيلية عقب تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن والدتها لم يظهر عليها أى أعراض سوى ارتفاع فى درجة حرارتها، مضيفة: "اهتمينا بإجراء التحاليل فورًا عند ارتفاع درجة حرارتها بسبب عمرها".

ولفتت إلى أن حالة والدتها مستقرة، ولا تعانى سوى من ارتفاع درجة الحرارة التى وصلت إلى 39.6 درجة مئوية، كما أن الأشعة المقطعية التى خضعت لها كشفت عن بعض المتاعب البسيطة فى الرئة.



وأكدت مختار، أن الفنانة رجاء الجداوي فور ظهور نتيجة تحليلها

وتأكد إيجابيتها، نقلت على الفور إلى مستشفى العزل لتلقى الرعاية، متابعة: "التعامل من وزارة الصحة على أعلى مستوى، ومستوى الرعاية فى مستشفيات العزل الحكومية رائع".



ونفت أن تكون الجداوى انتقلت إليها العدوى من زوجة حارس العقار، وطالبت جميع متابعى ومحبى الفنانة رجاء الجداوى، بالدعاء لها بالشفاء العاجل وأكدت أن جميع المخالطين لها خضعوا لتحاليل فيروس كورونا.



وفور إصابتها تصدرت الجداوى قائمة الأعلى مشاركة على تويتر، وحرص النشطاء على الدعاء للفنانة القديرة، متمنين لها الشفاء العاجل.

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من جانب أخر أكدت مصادر

طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى، أنه تم نقل الفنانة رجاء الجداوى إلى قسم العناية العادية بالمستشفى لعمل الفحوصات المطلوبة والأشعة على الصدر، وأخذ المسحة الأولى للتأكد من الحالة، وسوف يتم إعادة التحليل خلال أسبوع.



وأكدت المصادر أن حالة رجاء الجداوى مستقرة بعد انخفاض درجة الحرارة إلى 37 درجة بعد أن كانت 38.5 درجة، موضحة أنها تلقى العناية الطبية اللازمة.

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوى، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد"ومفيد 19" يوم الأحد 24 مايو 2020 ، وهو ما أثار حالة من الحزن بين الوسط الفنى ومحبى الفنانة فى مصر والوطن العربى.

وتبلغ الفنانة القديرة من العمر 81 عاما، وكانت تقدم برنامجا يوميا فى رمضان على "الراديو 9090" بعنوان "نحاول"، كما شاركت فى بطولة مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربينى.