معلومات لا تعرفها عن الراحل الفنان بركات زكي

تصدر الفنان بركات زكي، مؤشر بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما وفيته المنية امس الخميس، عن عمر يناهز الـ 72.

ونصب محبي وجمهور الوسط الفني، سرادق عزاء عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، في وفاة الفنان بركات زكي، سائلين الله عز وجل ان يتغمده

برحمته ويغفر له.

قدم الفنان بركات زكي العشرات من الأعمال الدرامية المختلفة والمميزة على مستوى الشكل التمثيلي، وذلك قبل أن يعلن أمس الخميس الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاته عن عمر يناهز

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72 عاما.

ولد بركات زكي في القاهرة في 4 يونيو 1948، وقدم أكثر من 80 عملا بين السينما والتليفزيون، لاقت نجاحًا معقولًا وشهرة نوعية بين الجمهور.

وقدم الفنان بركات زكي، على مستوى الأعمال الشهيرة التي قدمها أبرزها "زهرة وأزواجها الخمسة" لغادة عبدالرازق عام 2010، "أبوضحكة جنان" لأشرف عبدالباقي عام 2009، وقدم مسلسل "أسمهان" والسماح، ناصر وسوق الخضار، وأرض الرجال، وغيرها.