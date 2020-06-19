ولدت الفنانة ليلى شعير من أب مصري وأم فرنسية كما أن عمها أمين هو كابتن النادي الأهلي وذلك بعد اعتزال مختار التتش وتكون الفنانة ليلى شعير هي ابنة خال والد المخرج أحمد يسري، حيث بدأت مشوارها الفني في عام 1963 حيث كانت عارضة أزياء ثم دخلت عالم الفن حيث شاركت في العديد من الأفلام التي حققت نجاحًا مذهلًا، ومنها فيلم عائلةزيزي وفيلم حدوته مصرية وفيلم جنس ناعم.
وشاركت في فيلم ما تيجي نرقص وفيلم مذكرات مراهقة وفيلم أيام السادات، وأيضا في فيلم جرانيتا وفيلم جنون الحياة وفيلم السجينة 67 وفيلم صائد الجبابرة وفيلم نساء صعاليك وفيلم الهروب وفيلم جحيم 2 وفيلم جحيم تحت الماء وفيلم سارق الملايين. وفيلم السمانوالخريف.
وكذلك فيلم الخروج من الجنة وفيلم شياطين الليل وفيلم الخائنة وفيلم العريس يصل غدا وفيلم عائلة زيزي وفيلم القاهرة في الليل وشاركت في مسلسل العمة نور ومسلسل وجه القمر.
وقد غابت عن السينما للفترة ومن ثم قدمت أدوار صغيرة وعملت في العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة من عام 1960 حتى عام 1990 حتى اعتزلت الفن عام 2006.
يذكر أن الفنانة ليلى شعير تزوجت من الممثل عمرو الترجمان والذي يتمتع بوسامة شديدة وجاء زواجهما بعد قصة حب قوية جمعت بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر أهم المحطات في حياة ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.