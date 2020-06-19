فاطمة كامل تنضم لأسرة فيلم الكاهن



أعلنت الممثلة الشابة فاطمة كامل، عن خوضها لأول تجاربها السينمائية بعد أن نجحت في مجال الفاشون والأزياء على مدار 6 سنوات، حيث انضمت لأسرة فيلم "الكاهن" الذي ينتمي إلى فئة أفلام الرعب الممزوجة بالأكشن.



والكاهن من بطولة هاني سلامة ودرة ومحمد ممدوح، وعدد من الوجوه الشابة من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ومن المتوقع أن يتم عرضه في سباق عيد الأضحى.



ومن المنتظر أن تبدأ تحضيرات