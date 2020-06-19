روح يا قمر .. رومانسية هادئة على طريقة هبة طوجي

أسرت الفنانة اللبنانية هبة طوجي قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "روح يا قمر"، بشكل فيديو كليب مصور.

وتعيش طوجي حالة هادئة من الرومانسية والحب عبر الأغنية التي تغوص خلالها في بحر الموسيقى الأكوستيك بتجسيد عبق الآلات الخشبية مع لمسات خفيفة من عزف الكمان والبيانو مع الاستغناء التام عن كافة الآلات الإلكترونية والموسيقى الإلكترونيك، لتظهر الأغنية في حالة هدوء تام تتسم بمشاعر العشق الدافئة.



ومن جانبها أعربت "هبة" عن حماسها لتقديم فكرة موسيقية مختلفة عن المعتاد خلال الأغنية تتسم بطابع الأكوستيك، بالاتكال على رباعي الوتريات والبيانو، قائلة: "الأغنية عاطفية وهادئة جدا وتجسد الأحاسيس الدافئة في الحب، وهي

أول مفاجأة من ثلاثة أغنيات تظهر تباعا بنفس النمط الموسيقي الهادئ خلال الفترة المقبلة".

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وتولى الموسيقار أسامة الرحباني مهمة التوزيع الموسيقي للأغنية بجانب إنتاج العمل، واختار يزن الهجري، موسيقي سوري مستقر بأمريكا، ليقوم بتلحين الأغنية التي كتبها غدي الرحباني ، بينما وضعت هبة فكرة وتصور الكليب الذي أخرجه نادر موصلي، وتنشغل حاليا بوضع لمساتها الأخيرة على أغنيتين جديدتين ستظهران للنور بشكل مصور قريباً.



ومن ناحية أخرى، خاضت "هبة" أولى تجاربها في عالم الدراما التلفزيونية بمشاركتها في السباق الرمضاني عبر بطولة مسلسل "هوس" برفقة

الفنان عابد فهد، وأبدعت بأدائها التمثيلي في شخصيات مركبة وغير معتادة في الدراما بتقديمها دورين مختلفين لشخصيتي "راما ولانا"، في مسلسل مغاير عن الدراما الرمضانية مكون من 11 حلقة فقط، كما قدمت خلاله أغنية التتر، بينما وضع أسامة الرحباني موسيقاه التصويرية، والمسلسل من إخراج المخرج الأردني محمد لطفي وتأليف نادية الأحمر.



ووصلت هبة للعالمية بتقديمها شخصية "إزميرالدا" في أشهر المسرحيات بالعالم "أحدب نوتردام"، وصالت وجالت مع العرض المسرحي على مدار أربع سنوات في كل أنحاء العالم، بين روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وكندا وبلجيكا وسويسرا وتايوان وتركيا، وقدمت العام الماضي أكثر من 180 ليلة عرض حول العالم منها 69 ليلة في الصين وحدها، كما تسعى لتقديمها عما قريب في برودواي بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تم إرجاء العديد من العروض العالمية نظرا لتفشي وباء كورونا.