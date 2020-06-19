صور .. صـفيـة العمـري تستعيد ذكرياتها من فيلم المصير

نشرت الفنانة صفية العمري مجموعة صور من ذكرياتها في فيلم "المصير"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "العمري" على الصور: " فيلم المصير للمخرج العالمي يوسف شاهين، متاح الآن على نتفلكس، نور الشريف، ليلي علوي، خالد النبوي، محمود حميدة، محمد منير، يوسف شاهين، صفية العمري ". محمد منير، يوسف شاهين، صفية العمري ". Advertisements يذكر ان فيلم "المصير" من انتاج عام 1997م، وشارك في بطولته " نور الشريف وليلى علوي وحمود حميدة وصفية العمري ومحمد منير وخالد النبوي "، ومن إخراج يوسف شاهين. يوسف شاهين. وتدور أحداث الفيلم في القرن الثاني عشر الميلادي في الأندلس، وخلال فترة حكم الخليفة "أبو جعفر المنصور"، يصير الفيلسوف "ابن رشد" في معترك النيران مع السلطة السياسية ممثلة في الخليفة الذي كان صديقًا له في الماضي وصار يكن له مشاعر العداء، ومع السلطة الدينية المتطرفة التي تنجح في تجنيد ابن المنصور اﻷصغر بين صفوفها.

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