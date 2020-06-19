برلنتى فؤاد تطالب متابعيها بالدعاء إلى رجاء الجداوي

نشرت الفنانة برلنتي فؤاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للنجمة القديرة رجاء الجداوي.
وعلقت برلنتي على الصورة قائلة: من فضلكوا ادعوا لمدام رجاء الجداوي ان ربنا يشفيها و يعافيها و يعفو عنها و يعدى الازمة دي على خير.
من جهة أخرى، أجرت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، المصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، المسحة الثالثة الأربعاء الماضي ، لمعرفة مدى استمرار تواجدالفيروس بها، بعدما أجرت مسحتين وأثبتتا إيجابيتهما.
وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة؛ للتأكد من تماثلها للشفاء.
من يونيو الجاري، وتنتقل على أثرها للعناية المركزة.
وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني
وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 يونيو، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.
وكانت الفنانة رجاء الجداوي، اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.
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