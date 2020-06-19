شاركت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في التريند الجديد الخاص بتغيير الصور، ونشرت صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. بعد دقائق معدودة من نشرها للصورة تفاعل الجمهور مع الصورة وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية من جمهورها من بينهم تعليق " انتي الجمال كله " و " عسل " وغيرهم. تفاعل الجمهور مع الصورة وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية من جمهورها من بينهم تعليق " انتي الجمال كله " و " عسل " وغيرهم. Advertisements يذكر أن إسعاد يونس تقدم برنامج صاحبة السعادة حيث تستضيف العديد من المشاهير ونجوم الفن للحديث عن مسيرتهم الفنية بالإضافة للعديد من الفقرات الأخرى التي حصلت على إقبال جماهيري كبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسعاد يونس تشارك في التريند الجديد.. والجمهور: أنت الجمال كله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.