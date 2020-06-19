أمل عرفة تعود للغناء مرة أخرى

أعلنت الفنانة أمل عرفة عودتها للغناء مرة أخرى بعد توقف فترة بسبب انشغالها في التمثيل، وذلك بعد سؤال أحد معجبيها عبر تويتر: أمووولة بتعرفي شو جاي عبالي أسمع منك، أغنية على كيفك.

وردت أمل قائلة: ‏رح تسمعي أكتر عم حضر وقريبًا عندي سنجل"وأشارت امل ان أغنيتها الجديدة ستطرح عبر قناتها الخاصة باليوتيوب التي أطلقتها مؤخرًا".

والجدير بالذكر انها ممثلة ومطربة سورية، ابنة الملحن سهيل عرفة، وولدت في مدينة دمشق تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق و هي عضو في «نقابة الفنانين السوريون» منذ عام 1991 .



كانت بدايتها كمغنية حيث قدمت عدد من الأغاني المنفردة وكان أول عمل غنائي لها هو «صباح الخير يا وطنا» مع

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المطرب فهد يكن يكن في ثمانييات القرن الماضي.

بدأت التمثيل منذ مطلع التسعينات عندما منحها المخرج هيثم حقي فرصة المشاركة في عملين هما «نجمة الصبح» وشبكة العنكبوت، إنما بدايتها الفعلية كانت في مسلسل نهاية رجل شجاع للمخرج هشام شربتجي واستطاعت خلال العمل تحقيق شهرة واسعة.

بالاضافة الى التمثيل والغناء فقد قامت بتأليف عدد من الأعمال وكان العمل الأول الذي قامت بكتابته وتأليفه هو مسلسل «دنيا» عام 1999 الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.