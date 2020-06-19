شكران مرتجى تغني "عيون قلبي" لـ نجوى كرم

أعادت الممثلة السورية شكران مرتجى نشر مقطع فيديو لها منذ أكثر من ١٥ سنة من مسلسل "ذكريات الزمن القادم" وهي تغني فيه للفنانة نجوى كرم أغنية "عيون قلبي".

وذكرت شكران أنها كانت تلعب شخصية أساور في المسلسل، وفي هذا الدور تحديداً قدمت أكثر من أغنية لـ نجوى".

الفيديو الذي نشرته شكران لاقى رواجًا كبيراً على السوشيال ميديا، وردّت عليها نجوى قائلة: "يا عيون قلبي شكران".