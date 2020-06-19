أعادت الممثلة السورية شكران مرتجى نشر مقطع فيديو لها منذ أكثر من ١٥ سنة من مسلسل "ذكريات الزمن القادم" وهي تغني فيه للفنانة نجوى كرم أغنية "عيون قلبي".
وذكرت شكران أنها كانت تلعب شخصية أساور في المسلسل، وفي هذا الدور تحديداً قدمت أكثر من أغنية لـ نجوى".
الفيديو الذي نشرته شكران لاقى رواجًا كبيراً على السوشيال ميديا، وردّت عليها نجوى قائلة: "يا عيون قلبي شكران".
كانت هذه تفاصيل خبر شكران مرتجى تغني "عيون قلبي" لـ نجوى كرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.