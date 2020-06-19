تعرض عثمان لعملية طعن في الحلقة 26 من "قيامة عثمان"

بعد أن حظي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 25 على نسب مشاهدات عالية، كما وتعرض عثمان في الحلقة 26 السادسة والعشرون لعملية طعن، حيث قام أديب علي باخراج السهم من كتف عثمان في مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 26، كما دخل كل من بالا وسالجان حالة من التعاسة والبكاء بسبب ما حصل لعثمان من عملية طعن مباشرة في الكتف في حلقة 26 من المؤسس عثمان، وظهرت معالم التحسن على عثمان 26، كما انه أخذ الموافقة من شيخ القبيلة بالزواج من بالا وسط فرحة عارمة في عثمان 26.

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فور بث الحلقة السادسة والعشرون 26 مسلسل المؤسس عثمان تهافت المشاهد لمتابعتها عبر قناة atv التركية، ويشار إلى ان القناة التركية تبث المؤسس عثمان 26 مترجمة، كما تفاجأ المشاهد في عثمان 26 من تدخل بنت ديندار أيجول ومساعيها لمنع حدوث مبارزة حادثة ما بين زوجها ووالدها من جهة، وبامسي وجوندوز من جهة أخرى، حيث كانت مساعي ديندار وزوج أيجول إسقاط بامسي وشريكه في الفخ في المؤسس عثمان الحلقة 26 مترجمة.

يبث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 26 كل يوم الاربعاء عبر قناة atv التركية ، حيث يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 26 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت تركيا، ويشار إلى ان موعد اعادة عثمان 26 يوم الخميس عبر قناة اليرموك، الفجر بالإضافة إلى القناة التركية التي تبث الحلقة 26 قيامة عثمان مترجمة، كما وينتظر المشاهد سلسلة الاحداث المثيرة في عثمان 26.

شهدت الحلقة 26 قيامة عثمان، اتحاد عثمان مع بالغاي وانقاذ مالك من عملية القتل التي كان يخطط لها عليشار ووالد أيجول في المؤسس عثمان 26، وجاءت مخططات عثمان بالتعاون مع بالغاي لخداع كل من عليشار وغيجاتو قبل إتمام مراسم زفافه على بالا بعد أن اعطاه الشيخة الموافقة للزواج منها في مسلسل قيامة عثمان 26