تيم حسن يصدم الجمهور بـ لوك جديد لمسلسل "الهيبة-الرد"

أعلن النجم السوري تيم حسن عن انتهاء تصوير مسلسل "الهيبة الرد" من خلال نشره لصورة له عبر "انستقرام" زهر فيعا بلوك جديد.

وفي التفاصيل، نشر تيم صورة بدا فيها مختلفاً تماماً عن إطلالاته في المواسم الثلاثة الماضية من مسلسل "الهيبة"، إذ ظهر بشعر أقرب إلى الطويل في حين أنه أطلّ بالشعر القصير في المواسم السابقة.

وعلّق على صورته قائلا: "مبارح انتهينا من تصوير الهيبة الرد. شكرا لكل اسرة العمل فنيين فنانين، وكل الشكر لجمهور الهيبة الكَبير.. نهاركم سعيد".

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من جهة ثانية، كشف المنتج اللبناني صادق الصباح عن انتهاء تصوير الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"، بعد أن حالت أزمة "كورونا" دون عرضه في موسم دراما رمضان الفائت. وقال في تغريدة له على "تويتر": "الحمدالله انتهى فريق عمل مسلسل "الهيبة-الرد" من التصوير على أكمل وجه استعداداً لعرضه خلال شهر رمضان الكريم 2021 على عدة قنوات عربية".

وشكر الصباح فريق العمل "وعلى رأسهم النجم "الجبل" تيم حسن، والمخرج سامر البرقاوي شركاء الإنجاز منذ سنين..." ، والمتألق عادل كرم والكبيرة منى واصف وكافة نجوم العمل: ديما قندلفت، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا اللادقاني"..وكافة الممثلين الأعزاء وفريق الانتاج، وكل من شارك في هذا العمل الذي شكل حالة استثنائية في الدراما التلفزيونية العربية.

يذكر أن "هذا الجزء الرابع والأخير من "الهيبة" الذي عرض على مدار المواسم الدرامية الرمضانية المنصرمة الأخيرة عبر شاشة mtv.