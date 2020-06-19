صور صافيناز وباسم سمرة على البحر تثير جدل على مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت الراقصة صافيناز صور لها مع الممثل المصري باسم سمرة وعدد من الأصدقاء على البحر أثناء تمضيتهما إجازتهما الصيفية في السخنة.، وأثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي. Advertisements وتستعد صافيناز حالياً لتقديم عدد من الحفلات، ومن المتوقع أيضاً أن تصوّر عملاً سينمائياً جديداً في الفترة المقبلة.

أما باسم سمرة فقد شارك في فيلم "دماغ شيطان"، من بطولة رانيا يوسف، وليد فواز، سلوى خطاب، عمرو عابد، نادية خيري، ياسر الزنكلوني، أشرف طلبة، علي شوقي، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

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