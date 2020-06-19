فن ومشاهير

صور صافيناز وباسم سمرة على البحر تثير جدل على مواقع التواصل الاجتماعي

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zeina.berjaoui 0 تبليغ

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نشرت الراقصة صافيناز صور لها مع الممثل المصري باسم سمرة وعدد من الأصدقاء على  البحر أثناء تمضيتهما إجازتهما الصيفية في السخنة.، وأثارت  جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

 

 

 

 

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وتستعد صافيناز حالياً لتقديم عدد من الحفلات، ومن المتوقع أيضاً أن تصوّر عملاً سينمائياً جديداً في الفترة المقبلة.

 

 

الراقصة صافيناز على البحر

 


أما باسم سمرة فقد شارك في فيلم "دماغ شيطان"، من بطولة ، وليد فواز، سلوى خطاب، عمرو عابد، نادية خيري، ياسر الزنكلوني، أشرف طلبة، علي شوقي، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

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