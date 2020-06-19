هذه الفنانة هي والدة وفاء صادق... تعرفوا عليها

نشرتان الفنانة وفاء صادق صورة على حسابها على موقع "انستغرام" تعود لوالدتها الفنانة أسمهان توفيق، وعلقت كاتبة: "الست دي أمي". يُذكر أن أسمهان توفيق هي ممثلة فلسطينية وشاركت بالتمثيل في العديد من المسلسلات والتى يُعد أشهرها مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع الزعيم عادل إمام، ويُذكر عنها أنها تعيش حالياً بالكويت، وكانت قد تزوجت من المخرج المصري عادل صادق”وأنجبت منه ابنه واحدة هي الفنانة وفاء صادق، وبعد أن تطلقا تزوجت من الفنان التشكيلي المصري مصطفى عبد الوهاب”وأنجبت منه ابنتين هم مريم التي شاركتها بالتمثيل بمسلسل "فضة قلبها أبيض"، وسعاد التي دخلت عالم الغناء لفترة

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