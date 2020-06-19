هل انفصلت كيم كارداشيان عن زوجها؟

أشار تقرير نشرته مجلة Heat الى أن نجمة تلفيزيون الواقع كيم كاردشيان انفصلت عن زوجها مغني الراب كانيي بسبب شعورها ان الاخير غير ملتزم بمسؤولياته كأب.

وأضافت المجلة أنه لا أحد منهما يريد الطلاق، لكنهما في الوضع الحالي لا يريدان التكلم في مشاكلهما ويفضلان الابتعاد عن بعضهما حتى تهدأ الاوضاع بينهما.

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لكن من جهة ثانية،شكك موقع Gossip Cop في تقرير مجلة Heat، حيث أكد أنه لا شك في أن الأزمة الصحية العالمية والحجر المنزلي صعبا الامور على ​كيم كارداشيان​ و​كانيي ويست​، لكن قصة المجلة تلفيق، حيث ان العائلة لا زالت متماسكة ويظهر ذلك في الصور التي ينشرونها بين الحين والاخر.

من ناحيتها قالت كيم من قبل انها ستكون صريحة للغاية حول الخلافات التي تواجهها هي وويست، لذلك لن يكون هناك أي فائدة من تزوير أي شيء.