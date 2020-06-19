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خلال لقائها في برنامج "التاسعة"، اعترفت الفنانة حلا شيحة بأنها خضعت لبعض الرتوش التجميلية التي أفسدت ملامحها، وتسببت في تعرضها للانتقادات خلال ظهورها على الشاشة في مسلسل "خيانة عهد" في رمضان 2020.
وقالت شيحة أنها نادمة على التجميل الذي أجرته وغير ملامحها بالكامل، وأنها أقدمت على هذه الخطوة كـ "لحظة جنان" على حد وصفها، فهي كانت ترغب في إجراء بعض التغيرات على شكلها، فجاءت النتيجة غير مرضية وشعرت بالندم عليها، ولكن كان قد فات الأوان وبدأ تصوير العمل.
وأضافت أنها شعرت بسوء ما فعلته خلال تصويرها المشاهد الأولى من المسلسل، ولكنها لم تستطيع أن تقدم على أي تعديل على وجهها خوفاً من الحصول على نتيجة أسوأ.
من ناحية أخرى، كشفت شيحة الأسباب التي أدت إلى طلاقها من والد أولادها الأربعة، وهو اختلاف في وجهات النظر، فهي كانت ترغب في العودة إلى الفن لأنها تحبه منذ صغر، وهو كأي زوج محب يريد أن تكون زوجته له بمفرده.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة نادمة على عمليات التجميل ولهذا السبب انفصلت عن زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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