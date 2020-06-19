هنود يغازلون شمس الكويتية في سوق السمك

كشفت الفنانة شمس الكويتية عن تعرضها للتحرش أثناء ذهابها الى مكان شعبي بثياب رياضية ضيقة وذلك في بث مباشر على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
A post shared by (@dr_mshaher) on Jun 16, 2020 at 8:54am PDT
وأشارت شمس الكويتية إلى أنها ذهبت الى سوق السمك وكانت ترتدي سروالاً رياضياً ضيقاً وقصيراً. وتابعت أنها اكتشفت أنها الأنثى الوحيدة في المكان حيث قام العاملين الهنود هناك بالتغزل بها.
وقامت شمس بتقليد حركات الهنود وطريقة تغزلهم بها والذين وصفوها بـ "الهامو" و"السمك الثعبان".
واضافت "ما كنت اعرف ان الهنود يغازلون ترى غزلهم لطيف ومسالم " غير انها عاتبت نفسها قائلة "انا خبلة رايحة مكان كل واحد فيهم مش شايف مرته ولا يمكن حتى شكل انثى من 15 عشر سنة"
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