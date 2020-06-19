مايا دياب: مستعدة للانجاب من جديد ولم أشاهد حفلة وائل كفوري الأونلاين

اعترفت الفنانة مايا دياب أن "الحب موجود دائما في حياتها، وانها لا تعيشه حاليا لكن قلبها مفتوح وهي مستعدة للحب والزواج والانجاب ايضا."

وبعد تغريدة مايا دياب الشهيرة "من كتر الناس اللي ب 100 وش وحشونا الناس اللي بوجين" وتوجيه أصابع الاتهام لها بأنها قصدت الفنانة نوال الزغبي بكلامها، اكدت خلال اطلالتها في برنامج "ضحك ولعب وجد" مع الزميل محمد قيس أن المقصود من التغريدة ليست نوال مشيرة أن لا علاقة تجمعهما أصلا كي يكون هنالك أي مشكل، وتهربت من تسمية الشخص الذي قصدته، وتوجهت إلى نوال قائلة: "لم اقصدك بكلامي وأكيد حبيت حلقتك".

وفي حال أجبرت مايا على الهجرة، فأي بلد تختار قالت: " في حال فقدت الأمل بهذا البلد، أهاجر الى دبي أو قبرص، كونه في دبي يمكنني أن أتابع عملي، لاسيما وأنها تعتبرها مقراً لكثير من الشركات العالمية في الشرق الأوسط، اضافة إلى حبها الكبير لهذه المدينة، ويوجد فيها كل ما يحلم به الانسان، خصوصاً أنها تقدر الانسان وتحترمه".

كما استبعدت مايا فكرة الانتحار أو اعتزال الفن، مشددة على أن ما يبقيها في لبنان هو حبها لعائلاتها وأصدقائها".

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وفي سؤال عن حفلات اليوتيوب اي حفلة "أونلاين لفتت نظرها بين حفلة كل من نجوى كرم، وائل كفوري، اليسا، ونانسي عجرم قالت: " شاهدت نانسي واليسا ونجوى، أما وائل لم أتابعه كونها كانت ليلة صعبة على لبنان جرى خلالها أحداث كثيرة، وأقول له مبروك، وأحببت حفلة اليسا.

وعن الفنان الذي تختاره للغناء معه "ديو" بين عمرو دياب وراغب علامة وعاصي الحلاني ومروان خوري قالت: "راغب علامة، احبه كثيرا وهو صديق وأحب عائلته وهو نجم غير عادي وسوبر ستار استطاع أن يعيش حالة النجومية بطريقة تصاعدية".

ونفت مايا أن تكون استخدمت البلوك لأي شخص قائلة: "أنا مايا ولا مرة عملت بلوك لحدن ما عندي قلة عقل".

وقدمت مايا في ختام الحلقة وردة للفنان رامي عياش وتوجهت له قائلة: "بدي قلو هاي وهناك أحاديث جانبية بيني وبينه، وأنا ورامي ممكن أن نعمل معًا من جديد