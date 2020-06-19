فن ومشاهير

صور مشاهير ورثوا مهنة التمثيل من أهلهم

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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ورث البعض من المشاهير العرب مهنة التمثيل من أهلهم النجوم الذين كانت لهم بصمات تاريخية في الفن العربي.

من أشهر هؤلاء النجوم في مصر هيثم أحمد زكي، كريم محمود عبد العزيز، أحمد صلاح السعدني وغيرهم الذين بدأوا فن التمثيل في عمر صغير وتربوا على يد أهلهم الذين امتلكوا الخبرة في التمثيل، حتى ان بعضهم شاركوا أهلهم في الكثير من الأدوار التمثيلية.

أما في لبنان النجم يورغو جورج شلهوب غني عن التعريف في فنه وأدواره التمثيلية، كذلك النجمين طوني ناظم عيسى وكارلوس جوزيف عازار الذين لمعا بسرعة البرق في طريق النجومية والنجاح.

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ومن النجمات اللواتي ورثن فن التمثيل من أهلهم ايمي ودنيا سمير غانم اللتين اكتسبتا الخبرة من والدهما سمير غانم ودلال عبد العزيز.

أيضاً مي نور الشريف ورثت فن التمثيل من والدها الراحل نور الشريف ووالدتها النجمة المصرية بوسي.

تابعوا الصور وتعرفوا على نجوم ورثوا فن التمثيل من أهلهم.

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