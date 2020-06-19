نجمات عرب تعرضن للعنف من أزواجهن

تعرضت بعض النجمات العرب للتعنيف من قبل أزواجهن السابقين، حيث تحدث الكثير منهن عن المشاكل والخلافات بين وأزواجهن، خاصة وانهن مررن بتجارب قاسية وتعرضن للضرب.

فالنجمة اللبنانية نجوى كرم أكدت أن سبب طلاقها من زوجها هو ضربه لها بعد أن اختلفت معه وتعالى صوتها داخل المنزل، وهو ما حدث مع الممثلة المصرية إيمان العاصي إلا أن الأخيرة تحملت من زوجها الكثير.

في حين تعرضت الممثلة الرائعة شادية للضرب أمام الناس من زوجها الأول عماد حمدي خلال أحد الحفلات وذلك بعد التفاف المعجبين حولها مما أثار غيرته فقام بضربها.

أما الموقف الأصعب فكان من نصيب النجمة اللبنانية ماجدة الرومي والتي روت أنها تعرضت للضرب على يد زوجها كما أنه لم يكتفي بهذا فقام بطردها من المنزل بدون مال!

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تعرفوا على نجمات عرب تعرضن للضرب على يد أزواجهن .

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