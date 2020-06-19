أول صور من شهر عسل غادة عبدالرازق مع زوجها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تؤجل الفنانة المصرية غادة عبدالرازق شهر العسل مع زوجها الجديد مدير التصوير هيثم زنيتا بعد قرار وقف الطيران بسبب أزمة كورونا، وقررت قضائه داخل مصر في إحدى المدن السياحية.

غادة حرصت على مشاركة محبيها أجواء شهر العسل بصور مميزة جمعتها بعريسها الجديد على الشاطئ، والمفاجأة كان اصطحاب الفنانة لابنتها روتانا وحفيدتيها، بالإضافة لعدد من صديقاتها المقربة، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها، متمنيين لها الحب والسعادة والتوفيق بحياتها الزوجية الجديدة.

يُذكر أن غادة كانت قد فاجأت جمهورها بإعلان عقد قرانها على هيثم زينتا، مدير تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «سلطانة المعز»، وصرحت الفنانة انها كانت قد ارتبطت بهيثم من قبل إلا أن علاقتهما لم تكتمل، حتى أنها انقطعت عن التواصل مع زنيتا بعد تصوير مسلسلهما «حكاية حياة»، ليعاودا الحديث منذ عام تقريبا، واتفقا على الزواج مؤخرا وتم عقد القران، وشهد عليه المخرج محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم، كما حرصت الراقصة المصرية دينا على عمل زفة للعروسين في كواليس التصوير.

الفنانة المصرية غادة عبدالرازق كانت قد صرحت بأنها تزوجت 11 مرة، قائلة: «لما عملت مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” كنت متزوجة بالفعل 4 أو 5 مرات، وبعد المسلسل كملت الباقي ليصبحوا 10 أو 11 مرة».