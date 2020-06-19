"ستاشر".. أول فيلم مصري في مسابقة "كان" للأفلام القصيرة

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج سامح علاء ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة.



ويعد العمل أول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية في تاريخ المسابقة.

الفيلم من إنتاج "فيج ليف ستوديوز"، وأنتجه محمد تيمور، بالتعاون مع المنتج مارك لطفي، وشارك في الإنتاج كل من أحمد زيان، ومهاب شهاب، إضافة إلى المنتج الفرنسي مارتن جيروم.

بدوره، يقول المنتج مارك لطفي إن سامح علاء يعتمد في فيلمه على تكثيف الدراما في الصورة، ومن خلال تكويناته حكى قصة مركبة بتلقائية وبساطة، وأظن أنه سيكون من أهم المخرجين في مصر قريباً، وهو ما شجّعه للمشاركة في إنتاج الفيلم.





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ووصف مارك شراكته مع محمد تيمور بأنها شراكة جديدة ومهمة ستثمر عن أفلام ومشاريع أخرى قريباً، معرباً عن سعادته لقيادة تيمور المشروع ببراعة.

ويقول المنتج محمد تيمور إن مخرج الفيلم تجمعه به صداقة طويلة، وهو يؤمن أنه موهبة مميزة جداً، وأنه يقدم سينما مختلفة لهذا أقدم على إنتاج الفيلم.





أما عن تجربة تعاونه مع المنتجين مارك لطفي وفريق عمل فيج ليف، فهو سعيد بهذا لأنهم كانوا خير داعم فهو تعاون سهل الطريق للنجاح.

"فيج ليف ستوديوز" تمثل مصر في فعاليات كان المختلفة، بفيلمين هما "أخشى أن ننسى وجهك"، في مسابقة الأفلام القصيرة، و"سعاد"، الذي يشارك في الاختيارات الرسمية لكان للمخرجة آيتن أمين، والذي ينتجه كل من سامح عواض ودرة بوشوشة، ومارك لطفي ومحمد حفظي.