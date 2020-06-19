هبة طوجي تطلق "روح يا قمر".. ومفاجأتان في الطريق

أطلقت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، الجمعة، أحدث أعمالها الغنائية "روح يا قمر" في فيديو كليب، عبر قناتها على "يوتيوب".

وتتسم الأغنية الجديدة بالهدوء والرومانسية، وهي من كلمات غدي الرحباني وألحان يزن الهاجري وتوزيع أسامة الرحباني.





وأعربت هبة طوجي عن حماسها لتقديم فكرة موسيقية مختلفة عن المعتاد خلال الأغنية تتسم بطابع الأكوستيك، بالاتكال على رباعي الوتريات والبيانو.

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وقالت: "الأغنية عاطفية وهادئة جداً وتجسد الأحاسيس الدافئة في الحب، وهي أول مفاجأة من 3 أغنيات تظهر تباعاً بنفس النمط الموسيقي الهادئ خلال الفترة المقبلة".





وضعت طوجي فكرة وتصوّر الكليب الذي أخرجه نادر موصلي، وتنشغل حالياً بوضع لمساتها الأخيرة على أغنيتين جديدتين ستظهران للنور بشكل مصور قريباً.



