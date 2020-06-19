شكرا لقرائتكم خبر عن ارجعى لينا ونورى حياتنا.. لقاء الخميسى تؤازر رجاء الجداوى فى مرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة لقاء الخميسى، عبر حسابها بموقع فيس بوك، رسالة رقيقة إلى الفنانة القديرة رجاء الجداوى المصابة بفيروس كورونا، تؤازرها من خلالها، كما طالبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء والخروج من وعكتها الصحية.

وكتبت لقاء الخميسى عبر حسابها بموقع إنستجرام: "ست الكل.. الهانم النجمة القمر الجميلة اللي قلبها كله حب وخير وحشتينا أوي يا قلبي.. يالا بقى يا حبيبة قلبي خفي وقومي وارجعي لنا ونوري حياتنا بجمال روحك وقلبك".



الفنانة لقاء الخميسى عبر انستجرام

وأضافت: "ألف سلامة عليكي.. اللهم أنت الشافي المعافي.. اللهم اشف عبدك المُحب (رجاء الجداوي) شفاء لا يُغادر سقماً، واذهب البأس وانزل عليها غيثُ العافيه واشفي كل كل مريض اللهم آمين أسألكم الدعاء".

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يأتى ذلك بعدما قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن نتيجة المسحة الثالثة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف المصدر الطبى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفنانة رجاء الجداوى، تأثرت نفسيًا بظهور نتيجة التحليل الثالثة، خاصة أنها تتواجد بالعزل الصحى منذ 27 يومًا حتى الآن، فيما طالبت أسرتها محبيها بالدعاء لها.

كما أكد المصدر أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت على "جهاز CPAP"، داخل العناية المركزة للمستشفى، بصحبة اثنين مرضى آخرين، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم تتراوح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقرين، مشيرًا إلى أن حالتها النفسية السيئة هى سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن.

وتابع المصدر الطبى أن نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا، للفنانة رجاء الجداوى، ليست مهمة طالما ما زالت فى الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أنه حال ظهور أى مسحة سلبية لها خلال الفترة المقبلة، لن يؤثر ذلك فى خروجها من العزل الصحى، لأنها تعانى من مشاكل فى التنفس، ومن الصعب الاستغناء عن جهاز CPAP فى الوقت الحالى.