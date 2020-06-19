شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حكاية جاكت أهدته ليدى جاجا لمعجبة تدعى شانون مكاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صور للنجمة ليدى جاجا وهى تخلع سترتها "جاكت" وتعطيه لإحدى الفتيات، ما جعل الصحافة تهتم بمعرفة لماذا قامت جاجا بهذا الفعل.

موقع توداى شو نقل الواقعة على لسان شانون مكاى وهى فتاة قابلت ليدى جاجا فى أحد مراكز التسوق في ماليبو ولم تدرك أنها النجمة ليدي جاجا، حيث كانت ترتدى الكمامة وأبدت الفتاة إعجابها بالسترة "جاكت" الذى ترتديه جاجا وانتهى الموقف وخرجت من مركز التسوق، إلا أنها بعد قليل أدركت أن من كانت تحدثها هى ليدى جاجا المغنية والممثلة الشهيرة وهو ما جعلها تعود مرة أخرى لتخبرها عن صديقها الذى يعشقها ويعشق أغانيها وكان يضع وشوم على جسده تتعلق بجاجا وأخبرت شانون إلى أى مدى حبه لجاجا كان يقربهما من بعض وهو ما جعل النجمة تهديها السترة التي ابدت أعجابها بها قبل أن تعرف أن من ترتديها هي ليدي جاجا.

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من جانب آخر طرحت النجمة العالمية ليدي جاجا ألبومها الجديد مؤخرا والذي جاء بعنوان Chromatica وهو الألبوم الذي كان من المقرر إصداره في وقت مبكر ، لكنه تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا وهو الألبوم الذي يضم 16 أغنية، ليدي جاجا اضطرت مؤخرا إلى تأجيل إطلاق ألبومها الغنائي الجديد والذي طال انتظاره ويحمل اسم " Chromatica " ، و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا و الذي تسبب في تعطيل إقامة الكثير من الاحداث الفنية حول العالم ، وكان من المقرر أن تطلق ليدي جاجا ألبوم الغنائي الجديد " Chromatica " في شهر أبريل الماضي إلا أن انتشار كورونا كان السبب فى تأجيل إطلاقه من جديد .