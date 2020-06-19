تراند اليوم : "يا رب".. ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة نادرة لوالدتها ما الأمر

قامت ابنة الفنانة رجاء الجداوي بنشر صور لها مع والدتها تكشف أطوار حياتها، لأجل بث الطاقة الإيجابية، بعد تعثر حالة والدتها في الشفاء.

وبحسب ما تم تداوله فقد نشرت ابنة الفنانة رجاء الجداوي عبارة "يا رب" مع صورة لها مع والدتها من أيام الطفولة في محاولة لاستمرار الطاقة الإيجابية وبث الأمل في شفائها من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قضائها فترة كبيرة للعلاج وصلت إلى الشهر.

وأكدت ابنتها أن حالة والدتها لم تشهد أي تطور، ولا تزال في العناية المركزة على جهاز التنفس.

وكانت ابنة الجداوي قد ذكرت في تصريحات سابقة: "مفيش أي تطور في الحالة ادعولها هي محتاجة الدعاء جدا".

وبسؤالها هل ظهرت نتيجة المسحة التي أُخذت من والدتها، بعد حقنها ببلازما لشخص متعافي من فيروس كورونا، أجابت "المسحة طلعت إيجابية للأسف، البلازما مكنش ليها الحظ فيها حقيقي".





